السعودية اليوم / وفاة مصاب بفيروس كورونا بمركز العزل الصحي في سبها جنوب ليبيا



طرابلس 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

أعلن مركز العزل الصحي بمدينة سبها جنوب ليبيا، اليوم، عن وفاة حالة مصابة بفيروس

// انتهى //

19:48ت م

0198



طرابلس 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسأعلن مركز العزل الصحي بمدينة سبها جنوب ليبيا، اليوم، عن وفاة حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمريض يبلغ من العمل 70 عاما، كان يتلقى العلاج بالمركز.// انتهى //19:48ت م0198

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