السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 116189 حالة



إسلام آباد 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 43790 حالة في إقليم السند، و43460 حالة في إقليم البنجاب، و14527 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و7031 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 5963 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و974 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و444 حالة في إقليم كشمير الحرة.

// انتهى //

19:17ت م

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إسلام آباد 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 116189 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2297 حالة وفاة، وتماثلت 36308 حالات للشفاء.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 43790 حالة في إقليم السند، و43460 حالة في إقليم البنجاب، و14527 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و7031 حالة في إقليم بلوشستان، كما توجد 5963 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و974 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و444 حالة في إقليم كشمير الحرة.// انتهى //19:17ت م0190

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