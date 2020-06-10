السعودية اليوم / تونس تشارك في أعمال الاجتماع الافتراضي للدورة الـ 54 لمجلس وزراء الصحة العرب



تونس 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

دعا وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، إلى دعم التعاون والتنسيق بين البلدان العربية في التصدي لجائحة

وأكد الوزير التونسي خلال مشاركته اليوم، في أعمال الاجتماع الافتراضي للدّورة 54 لمجلس وزراء الصحّة العرب، ضرورة اتّخاذ الإجراءات الملائمة لمحاصرة فيروس كوفيد 19 ومنع انتشاره مع تقديم المساعدة اللاّزمة للدّول العربيّة الأكثر احتياجًا وتضرّرًا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية، أن تنظيم هذا الاجتماع يهدف إلى التباحث حول كيفيّة مواجهة تداعيات جائحة

// انتهى //

18:09ت م

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تونس 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واسدعا وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، إلى دعم التعاون والتنسيق بين البلدان العربية في التصدي لجائحة كورونا المستجد.وأكد الوزير التونسي خلال مشاركته اليوم، في أعمال الاجتماع الافتراضي للدّورة 54 لمجلس وزراء الصحّة العرب، ضرورة اتّخاذ الإجراءات الملائمة لمحاصرة فيروس كوفيد 19 ومنع انتشاره مع تقديم المساعدة اللاّزمة للدّول العربيّة الأكثر احتياجًا وتضرّرًا.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية، أن تنظيم هذا الاجتماع يهدف إلى التباحث حول كيفيّة مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ّ (كوفيد-19) على المنطقة العربيّة في المجال الصحّي.// انتهى //18:09ت م0172

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