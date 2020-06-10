

الدمام 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

حققت مدارس تعليم المنطقة الشرقية ميداليات وشهادات تقدير في اختبار أولمبياد آسيا والمحيط الهادي 2020 م، (Mathematics Olympiad Asian Pacific) الـ 32 الذي عُقد إفتراضياً (عن بُعد)، بمشاركة 337 طالباً يمثلون 38 دولة.

وأعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهوبة " النتائج الأسبوع الماضي، بحصول تعليم الشرقية على 4 جوائز منها مداليتين برونزيتين وشهادتي تقدير، لتقفز المملكة للمركز الخامس عشر في مسابقة ( APMO ).

ونوه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه الذي كان لها بالغ الأثر في دعم الموهبة والإبداع في تعليم المنطقة لتحقيق الطموحات وللوصول للأهداف المنشودة، معرباً عن عظيم الشكر والعرفان لسموهما باسم أسرة التعليم على الجهود الدائمة والرعاية التي نقطف اليوم بعضاً من ثمارها .

وأضاف الشلعان، أن النجاحات المتلاحقة في التعليم تأتي بعد عمليات تطويرية دائمة يقودها معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بتخطيط محكم وآليات واضحة لرفع مستوى التعليم في المملكة وتحسين نواتج التعلم وتطوير آليات ووسائل التعليم والتعلم وطرائقه، حيث بات الجميع يلمس القفزات الكبيرة في المسابقات الدولية والأولمبيادات المرموقة، مثنياً على الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع التي ساهمت بشكل كبير في تأهيل الطلاب والطالبات الموهوبين في كافة أنحاء المملكة.

// انتهى//

17:56ت م

0168





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الشرقية يحصد ميداليتين برونزيتين أمام 337 طالب يمثلون 88 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.