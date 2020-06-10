

سكاكا 18 شوال 1441 هـ الموافق 10 يونيو 2020 م واس

استقبلت أقسام الإسعاف والطوارئ في تسعة مستشفيات بمنطقة الجوف خلال شهر رمضان المبارك من العام الحالي 1441هـ ما يزيد على 36521 مراجعاً، وقدمت لهم الخدمات العلاجية والإسعافية حسب الحالة المرضية .

وكان عدد مراجعي مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا العدد الأكبر بواقع 6848 مراجعاً , وقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا 6683 مراجعاً , وراجع قسم الإسعاف بمستشفى طبرجل العام في محافظة طبرجل 5829 مراجعاً ، وبلغ عدد المراجعين لإسعاف مستشفى صوير العام 3847 مراجعاً , وعدد مراجعي إسعاف مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا 3673 مراجعاً.

فيما بلغ عدد مراجعي إسعاف مستشفى ميقوع العام 3461 , وراجع إسعاف مستشفى دومة الجندل العام بمحافظة دومة الجندل 3176 مراجعاً , وفي مستشفى أبو عجرم العام راجع الإسعاف 1774 , أما إسعاف مستشفى الإرادة للصحة النفسية فقد راجعه خلال شهر رمضان الماضي 1230 مراجعاً، وتم خلال مراجعتهم تقديم الخدمات الطبية المختلفة والعناية الصحية .

//انتهى//

17:36ت م

0162





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 36521 مراجعاً لطوارئ مستشفيات الجوف خلال شهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.