حملة الراجحي تعلن تأجيل استقبال طلبات الحج

2020-06-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت حملة الراجحي تأجيل استقبال طلبات الحج لهذا العام لحين صدور التوجيهات المتعلقة بهذا الأمر وفقًا لمستجدات حالة كورونا في المملكة.

وقالت الحملة على تويتر: نظرًا للظروف الحالية، فقد تم تأجيل فترة استقبال طلبات الحج لحين صدور توجيهات وزارة الحج والعمرة ويسعدنا تواصلكم لمعرفة المستجدات عبر تطبيق الواتس آب على الرقم التالي: 0531333979.

والمعروف أن حملة الراجحي للحج هي حملة خيرية لحجاج الداخل على نفقة أبناء عبدالعزيز صالح الراجحي رحمه الله (صالح ومحمد -رحمهما الله- وسليمان وعبدالله -حفظهما الله) وتحت إدارة وإشراف أبنائهم وأحفادهم.

وتسعى حملة الراجحي لجعل الحج ميسرًا لكل حاج؛ وذلك بالرعاية المادية والدعوية؛ اعتمادًا على أفضل الكفاءات البشرية المتميزة بالأمانة والإخلاص.

ويتطلب التسجيل في حملة الراجحي للحج في الدورات السابقة ما يلي:

1- صور شخصية 4*6 للرجال.

2- صورة من كرت العائلة الأمامي + الخلفي للعوائل.

3- إثبات صلة القرابة للمرافقين.

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4- رقم جوال لكل حاج مستقل.

شروط التسجيل كما في الدورات السابقة

واشترطت حملة الراجحي خلال الدورات السابقة في المتقدمين ما يلي:

أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء الحج قبل ذلك.

أن يكون سعودي الجنسية.

الاستطاعة الجسدية وعدم وجود إعاقة.

ألا يقل العمر عن 25 عامًا للحاج المستقل و18 عامًا للحاج التابع.

حسن السير والسلوك

توافر متطلبات الحج.

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