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ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية

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2020-06-10

ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية ترشيح صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية باجتماعه الذي عُقد عن بُعد قبل قليل.

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وقال المكتب إنه سيتم انتخاب الأسماء المرشّحة خلال جلسة الأولمبية الدولية بتاريخ 17 يوليو 2020م.


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