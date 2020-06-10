شكرا لقرائتكم ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-06-10 ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية ترشيح صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية باجتماعه الذي عُقد عن بُعد قبل قليل. Advertisements وقال المكتب إنه سيتم انتخاب الأسماء المرشّحة خلال جلسة الأولمبية الدولية بتاريخ 17 يوليو 2020م.

تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترشيح الأميرة ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.