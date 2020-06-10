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صينية تدخل غيبوبة بسبب شاي الفقاعات واستشاري يعلّق
متابعات الخليج 365 - محمد داوود- جدة
دخلت فتاة مراهقة من مدينة شانغهاي الصينية، في غيبوبة لمدة خمسة أيام، بعدما اعتادت على تناول كوبين من شاي الفقاعات كل يوم طوال شهر كامل.
وقال طبيب الشابة البالغة من العمر 18 عامًا، والتي لم يتم التصريح عن اسمها، إن مستويات السكر في دمها سجلت مستويات أعلى بنحو 25 مرة من المستويات الطبيعية.
وبحسب التقارير الإعلامية فإن الشابة التي وصل وزنها إلى 125 كيلوغرامًا، انهارت وفقدت الوعي فجأة، وتم نقلها إلى المستشفى رويجين في الثاني من مايو الماضي.
وأكدت والدة الشابة، أن ابنتها مدمنة على المشروبات السكرية، بما في ذلك شاي الفقاعات والكولا، وكانت تنفق أكثر من 15 دولارًا على على المشروبات يوميًا.
وقبل أسبوع من اكتشاف أفراد الأسرة لها فاقدة للوعي، عانت الشابة أيضًا من أعراض تشمل العطش والغثيان والتبول المتكرر، وهي علامات مرتبطة بحالة تدعى “الحماض الكيتوني السكري”.
وبعرض القصة على استشاري التغذية الدكتور عبدالله سيف قال لـ” متابعات الخليج 365“، لا أعتقد أن السبب المباشر في دخول الفتاة الصينية الغيبوبة هو شاي الفقاعات الذي ذاع صيته في دول شرق آسيا وخصوصًا الصين وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وهو مشروب يقدم مع قطع الفواكه وفقاعات عبارة عن جل فواكه على هيئة حبيبات دوائر صغيرة ويضاف الثلج مع المشروب، وهو مشروب آمن وليس منه أي مشاكل.
ولفت إلى أن شاي الفقاعات يسمى شاي الحليب اللؤلؤي أو شاي حليب البوبا وهو مشروب تايواني مكونه الأساسي الشاي، واُبتكر في مدينة تاي شانغ في الثمانينيات.
وتابع قائلًا، دخول الفتاة في الغيبوبة هو زيادة نسبة سكر الدم الذي صاحبه زيادة خارقة وفلكية في الوزن (١٢٥) كجم، وهذا الوزن يكون بالطبع مهدد لأي عارض صحي إذ إن الأعضاء الحيوية وأهمها القلب تتأثر مباشرة بزيادة الوزن، فالمشكلة هي ارتفاع نسبة سكر الدم.
ودعا الدكتور سيف جميع أفراد المجتمع المحافظة على الوزن وعدم استهلاك المشروبات السكرية كثيرًا، وممارسة الرياضة للمحافظة على صحة الجسم والدورة الدموية والأعضاء الحيوية.
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