مع العزل المنزلي نبهوا أطفالكم من مشاكل الحلويات

2020-06-10

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعت استشارية الأطفال الدكتورة رقية حسن، أولياء الأمور بتنبيه أبنائهم بعدم الإكثار من تناول الحلويات وخصوصًا مع وجودهم في العزل المنزلي.

وقالت في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن الأطفال يتناولون الحلويات بكثرة ودون رقيب ويفضلونها على الفواكه والأطعمة الصحية؛ إذ تمنحهم الشعور بالسعادة، فهذه الحلويات تتكون بشكل أساسي من السكر، بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى حسب نوع الحلوى مثل المواد الدهنية والمواد الملونة والنكهات الاصطناعية، وتنحصر القيمة الغذائية للحلويات في كونها مصدرًا كبيرًا للطاقة، ولا تمد الجسم بالعناصر الغذائية الأخرى مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، ما عدا الشكولاتة التي تحتوي على قدر من البروتينات في الحليب.

Advertisements

وتابعت قائلة، إن أهم الآثار الضارة المترتبة على تناول الأطفال للحلوى هي تسوس الأسنان؛ إذ تزداد مع الحلويات التي تلتصق بالأسنان، السمنة التي تعد من مشكلات العصر الصحية، وهي ليست ناتجة عن استهلاك السكريات والحلويات فقط، وإنما بسبب استهلاك الطاقة بشكل عام وقلة الحركة، وأيضًا هناك التأثير الضار للمواد المضافة التي تؤثر سلبًا في صحة الأطفال.

ونصحت الدكتورة حسن بضرورة توجيه الأطفال بالحد من تناول الحلويات، واستبدال ذلك بالفاكهة الطازجة أو المجففة أو الشطائر المعدة في المنزل، مع كوب من الحليب أو العصير الطبيعي الطازج.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









