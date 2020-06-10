السعودية | أجهزة بيع ذاتي لـ "الكمامات والمعقمات" داخل مطار الملك خالد

شكرا لقرائتكم أجهزة بيع ذاتي لـ "الكمامات والمعقمات" داخل مطار الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وفّرت الجهة المختصة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، أجهزة البيع الذاتي للكمامات والمعقمات في المطار، في خطوة تهدف إلى تيسير الحصول على لوازم الوقاية للمسافرين وحرصًا على إتاحة وسائل السلامة الصحية لهم.

ونشر الحساب الرسمي للمطار على "تويتر"، صورًا لأجهزة البيع الذاتي للكمامات والمعقمات المتوفرة في صالة السفر الداخلية رقم (5).

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يذكر أن صالة السفر الداخلي أعادت فتح أبوابها من جديد مطلع يونيو الجاري، بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني استئناف الرحلات الداخلية في معظم مطارات المملكة وفق ضوابط واشتراطات.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي قد استأنفت الرحلات الجوية الداخلية، منذ 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت حينها الهيئة العامة للطيران المدني، اكتمال استعداداتها التشغيلية لرفع تعليق الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، وذلك لضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية، مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما ستعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني لتلبية الطلب في السوق المحلي.