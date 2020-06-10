، البرلمان الإثيوبي يوافق على إبقاء "آبي" في منصبه حتى إجراء الانتخابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - زعماء المعارضة اتّهموه باستغلال " كورونا " للتمسُّك بالسلطة

وافق البرلمان الإثيوبي، اليوم (الأربعاء)، على خطة لإبقاء رئيس الوزراء آبي أحمد في منصبه، بعد أن أجبرت جائحة "كوفيد-19" السلطات على تأجيل الانتخابات المقررة في أغسطس (آب).

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن المشرعين لم يحددوا موعد إجراء الانتخابات.

ومن شأن هذه الخطوة التي اتخذها المجلس الفيدرالي، وهو بمثابة مجلس الشيوخ، أن تثير غضب زعماء المعارضة، الذين الخليج 365 أن اتهموا "آبي" باستغلال الوباء لتمديد بقائه في منصبه بشكل مصطنع، وحذر محللون من احتجاجات ومقاطعات محتملة.

ودعا بعض زعماء المعارضة إلى حكومة تصريف أعمال، أو حكومة انتقالية تقود البلاد حتى موعد الانتخابات، وهو اقتراح وصفه "آبي" بأنه غير قابل للتطبيق خلال جلسة استجواب في البرلمان أمس الأول.