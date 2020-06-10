محمد بن مسعود - الدمام - تشمل مكافآت الطلبة عن شهر رمضان المبارك تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الخميس، الموافق للتاسع عشر من شهر شوال الجاري؛ أكثر من ٣ ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رمضان لعام ١٤٤١هـ. وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين. وشدد "الزاحمي" على حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق. إيداع أكثر من ٣ ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة غدًا الخميس صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-10 تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الخميس، الموافق للتاسع عشر من شهر شوال الجاري؛ أكثر من ٣ ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رمضان لعام ١٤٤١هـ. وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين. وشدد "الزاحمي" على حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق. Advertisements 10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 05:58 PM تشمل مكافآت الطلبة عن شهر رمضان المبارك تشمل مكافآت الطلبة عن شهر رمضان المبارك تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الخميس، الموافق للتاسع عشر من شهر شوال الجاري؛ أكثر من ٣ ملايين ريال مكافآت الطلاب والطالبات لشهر رمضان لعام ١٤٤١هـ. وأكد مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد الزاحمي، أن صرف المكافآت يشمل طلاب وطالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس النائية والتربية الخاصة والاغتراب والإعاقات الجسمية وأبناء المعلمين المتوفين. وشدد "الزاحمي" على حرص الإدارة ممثلة في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون الإدارية والمالية في إنهاء إجراءات الصرف في الوقت المحدد، متمنيًا لأبنائه الطلاب والطالبات دوام التوفيق. ، إيداع أكثر من ٣ ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة غدًا الخميس ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيداع أكثر من ٣ ملايين ريال لطلاب وطالبات القنفذة غدًا الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.