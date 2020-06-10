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تخصيص 8 عيادات تطمن لفحص كورونا بالجوف
متابعات الخليج 365 - واس
خصصت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف ثمانية عيادات تطمن في قطاعاتها للعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع ، لخدمة كل من يشعر بأعراض مرض كورونا المستجد كوفيد-19، كارتفاع درجة الحرارة الذي يرافقه ضيق في التنفس أو سعال ، حيث يتم استقباله في المركز الصحي بدون موعد.
وبينت صحة الجوف أن مواقع العيادات بمدينة سكاكا في مركز صحي السوق والمطر ومركز صحي الزهور, وبمحافظة القريات في مركز صحي الحميدية ومركز صحي الرفاع ومركز صحي العيساوية ومركز صحي سكن الحديثة ومستشفى الحديثة العام, وبمحافظة دومة الجندل مركز صحي الصفاة, وفي محافظة طبرجل بمركز صحي حدرج والدعيجاء.
وأبانت الصحة أنه يمكن معرفة مواقع العيادات عبر تطبيق ” موعد ” ، وتتم عبر الخطوات التالية ” الدخول على تطبيق موعد / اختيار حجز موعد / الضغط على المركز الصحي/ من أعلى الشاشة الضغط على أيقونة (جميع العيادات) لاستعراض العيادات المتاحة في المنشآت / اختيار عيادة تطمن في المستشفيات أو عيادة تطمن في المراكز وذلك حسب الرغبة / ستظهر أسماء المنشآت القريبة التي تقدم هذه الخدمة”.
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