ارتفاع قياسي في حالات كورونا والصحة: التزموا بالإجراءات الوقائية

2020-06-10

متابعات الخليج 365 - واس

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن تسجيل (3717) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (112288) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (33515) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1693) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة , كما سُجلت (1615) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (77954) حالة

وقالت الوزارة في بيان لها : إن الحالات المسجلة وعددها (3717) حالة، 53% من الحالات تعود لسعوديين و47% لغير سعوديين، و32% من الحالات للإناث، و68% للذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 11%، والبالغين 85%، وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (1317) حالة، وجدة (460) حالة، والهفوف (194) حالة، والدمام (189) حالة، والقطيف (157) حالة، ومكة المكرمة (140) حالة، والمدينة المنورة (127) حالة، والطائف (127) حالة، والخبر (103) حالات، والدرعية (63) حالة، والمزاحمية (55) حالة، والظهران (52) حالة، وأبها (50) حالة، والمبرز (47) حالة، وحائل (42) حالة، والجبيل (41) حالة، ووادي الدواسر (34) حالة، والعيون (33) حالة، وصفوى (33) حالة، وبريدة (31) حالة، والخرج (28) حالة، وينبع (24) حالة، وحوطة بني تميم (23) حالة، ورأس تنورة (21) حالة، وبيش (21) حالة، وجازان (20) حالة، ونجران (17) حالة، وتبوك (17) حالة، وخميس مشيط (16) حالة، ووادي بن هشبل (16) حالة، وأحد رفيدة (15) حالة، والسليل (11) حالة، والجفر (10) حالات، وصبيا (10) حالات، وحفر الباطن (8) حالات، والرس (7) حالات، وقصيباء (7) حالات، وليلى (7) حالات، والباحة (6) حالات، وسكاكا (6) حالات، وأضم (6) حالات، والدوادمي (6) حالات، وثادق (6) حالات، ومحايل عسير (5) حالات، والزلفي (5) حالات، ورويضة العرض (5) حالات، وشقراء (5) حالات، والحرجة (4) حالات، والعيدابي (4) حالات، والدائر (4) حالات، والليث (4) حالات، والمجمعة (4) حالات، وعنيزة (3) حالات، والقوز (3) حالات، والسحن (3) حالات، وقيا (3) حالات، وتنومة (3) حالات، وصامطة (3) حالات، وضرماء (3) حالات، وحريملاء (3) حالات، والمخواة حالتان، ورياض الخبراء حالتان، وسراة عبيدة حالتان، وسبت العلاية حالتان، والنعيرية حالتان، وأبو عريش حالتان، والدرب حالتان، وفرسان حالتان، وشرورة حالتان، والقويعية حالتان، وتمير حالتان، وحالة واحدة في كل من: العقيق، والقرى، والعلا، والبدائع، والبكيرية، وعيون الجواء، وعقلة الصقور، والمظيلف، والقنفذة، والقريع، والخرمة، وظلم، ورنية، والنماص، وظهران الجنوب ، وبيشة، وسلوى، وبقعاء، والريث، وأحد المسارحة، ورابغ، والكامل، وحبونا، وعرعر، وعفيف، والأرطاوية، والدلم، والحريق، كما بلغ عدد الوفيات (819) حالة بإضافة (36) حالة وفاة جديدة، وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (22139) فحصا جديدا ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1019812) فحصا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (7257519) حالة، وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (3387891) حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات حوالي (411681) حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق، كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب بالتقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها. ‏

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