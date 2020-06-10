الرياض وجدة ومكة والمدينة تضم 68 % من حالات كورونا

2020-06-10

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

سجلت 4 مدن سعودية قرابة 68 % من إجمالي حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة حتى اليوم والتي بلغت 112,288 حالة مؤكدة.

وجاءت العاصمة الرياض في مقدمة المدن السعودية بحسب عدد الإصابات حيث سجلت الرياض 28,119 حالة، تلتها جدة بعدد 18,699 حالة، ثم مكة المكرمة برصيد 18,543 ، فالمدينة المنورة بعدد 10,780 حالة.

أما على صعيد الحالات النشطة، فقد تصدرت ثلاث من المدن الأربع المراكز الأولى، فيما احتلت الدمام المركز الرابع.

وبحسب موقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة، سجلت الرياض 10,326 حالة نشطة، تلاها جدة بعدد 5,262 ، ثم مكة المكرمة بعدد 4,197 ، فالدمام بعدد 2,252 ، بينما تراجعت المدينة المنورة إلى المركز الخامس بعدد 1,434 حالة.

أما على صعيد التعافي فقد حافظت هذه المدن على مركز الصدارة كذلك حيث سجلت 17,725 حالة تعافٍ في الرياض مقابل 14,042 حالة في مكة المكرمة و13,155 في جدة و9,285 في المدينة المنورة.

Advertisements

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (3717) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1615) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (112,288) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (77,954) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (33,515) حالة من بينها (1,693) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أمس أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحة في وقت سابق أن ارتفاع الحالات الحرجة يشير إلى انتشار نشط لفيروس كورونا، متابعةً أن هناك توصيات علمية بضرورة لبس الكمامة لمواجهة الفيروس.



تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19