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فرسان والريث تسجلان حالات كورونا بعد صمود قرابة 100 يوم
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان
دخلت محافظتا جزر فرسان والريث التابعتان لمنطقة جازان اليوم الأربعاء ضمن تعداد حالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالتين في فرسان وحالة واحدة في الريث.
وجاء تسجيل الحالات بعد صمود أكثر من ٩٨ يومًا منذ إعلان تسجيل أول إصابة على مستوى المملكة بفيروس كورونا في الثاني من شهر مارس للعام الميلادي الحالي.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 70 إصابة جديدة من فيروس كورونا بمنطقة جازان.
وأوضحت الوزارة، أن الحالات الجديدة رصدت في 11 مدينة، حيث سجلت جازان 20 إصابة، وبيش 21 إصابة، وصبيا 10 إصابات، العيدابي 4 إصابات، والدائر 4 إصابات، وصامطة 3 إصابات، وأبو عريش إصابتين، والدرب إصابتين، وفرسان إصابتين، وأحد المسارحة إصابة واحدة، والريث إصابة واحدة.
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