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أطلق النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الخرج، مسابقة في القصيد والإنشاد، مستهدفاً طلاب التعليم العام لتعزيز واكتشاف مواهبهم، على أن ينال الفائزون جوائز مالية بقيمة 25 ألف ريال.
وتتضمّن المسابقة عدة شروط وضوابط هي: أن تكون مدة المشاركة في النشيد الفردي خمس دقائق (مقطع واحد)، ويسمح بإدراج الموال، ولا تزيد عدد الأبيات في الإلقاء الشعري الفردي على 10 أبيات، كما يفضل أن يكون الموضوع وطنيًّا أو ذا مضمون اجتماعي أو تربوي هادف.
وحدّد المنظمون التقييم عبر zoom، وكذلك آلية وتقييم مشاركة الطالب في الإلقاء الشعري الفردي وفق عدد من المعايير والشروط؛ منها اختبار النص والحفظ وسلامة اللغة والنطق والإحساس بالمعنى والإشارات والإيماءات والوقفات والثقة بالنفس والالتزام بالوقت والتلوين الصوتي والأثر التربوي.
وأشاروا إلى أنه يتم تقييم مسابقة الطالب في الإنشاد وفقاً للنص والحفظ وجماليات الأداء واللحن والثقة بالنفس والإحساس بالمعنى، وكذلك طبقة الصوت، على أن يتم إرسال أسماء الراغبين في المشاركة عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]) قبل تاريخ 29 / 10 / 1441هـ، مدون فيها الاسم والمدرسة، ورقم الجوال ونص المشاركة.
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441 05:36 PM
مستهدفًا طلاب التعليم العام لتعزيز واكتشاف مواهبهم"تعليم الخرج" يطلق مسابقة القصائد والإنشاد.. وهذه الشروط والجوائز
أطلق النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الخرج، مسابقة في القصيد والإنشاد، مستهدفاً طلاب التعليم العام لتعزيز واكتشاف مواهبهم، على أن ينال الفائزون جوائز مالية بقيمة 25 ألف ريال.
وتتضمّن المسابقة عدة شروط وضوابط هي: أن تكون مدة المشاركة في النشيد الفردي خمس دقائق (مقطع واحد)، ويسمح بإدراج الموال، ولا تزيد عدد الأبيات في الإلقاء الشعري الفردي على 10 أبيات، كما يفضل أن يكون الموضوع وطنيًّا أو ذا مضمون اجتماعي أو تربوي هادف.
وحدّد المنظمون التقييم عبر zoom، وكذلك آلية وتقييم مشاركة الطالب في الإلقاء الشعري الفردي وفق عدد من المعايير والشروط؛ منها اختبار النص والحفظ وسلامة اللغة والنطق والإحساس بالمعنى والإشارات والإيماءات والوقفات والثقة بالنفس والالتزام بالوقت والتلوين الصوتي والأثر التربوي.
وأشاروا إلى أنه يتم تقييم مسابقة الطالب في الإنشاد وفقاً للنص والحفظ وجماليات الأداء واللحن والثقة بالنفس والإحساس بالمعنى، وكذلك طبقة الصوت، على أن يتم إرسال أسماء الراغبين في المشاركة عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]) قبل تاريخ 29 / 10 / 1441هـ، مدون فيها الاسم والمدرسة، ورقم الجوال ونص المشاركة.
، "تعليم الخرج" يطلق مسابقة القصائد والإنشاد.. وهذه الشروط والجوائز ،
المصدر : الخليج 365
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