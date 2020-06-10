شكرا لمتابعة خبر عن صورة حديثة لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد ومعه شبل صغير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد . تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لسمو الأمير عبدالعزيز بن فهد . وبحسب ما تم تداوله، فالصور التقطت مساء يوم أمس، حيث يظهر الأمير وهو يحمل شبل صغير.

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