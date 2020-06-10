شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يصنع سيارة من خشب ودراجة نارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

قام مواطن في حفر الباطن بتحويل الأغراض الغير مستغلة في منزله إلى سيارة أطلق عليه اسم "كوفيد 19" .

وقام المواطن، الذى يدعى عبد العزيز هادي المطيري، باستخدام دراجته النارية القديم وقطع من الأخشاب وأجزاء من البلاستيك في صناعة سيارة.

وأوضح المواطن، في تصريحات له، أنه يحب إصلاح السيارات، مضيفا أن بعض تقاعده من العمل، وفرض منع التجول فكر في استغلال دراجته القديمة في صناعة السيارة.

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وأشار إلى أنه كان سعيد بالتجربة، خاصة وأن الأطفال الصغار لديه شاركوه في صناعته، لافتا إلى أن السيارة الجديدة يمكن استخدامها في مسافات بعيدة بشرط أن يتم تغيير خزان الوقود لحجم أكبر.