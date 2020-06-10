شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى): أصيب 7 حالات جديدة بفيروس كورونا في الأفلاج، ويعد أعلى رقم سجلته المحافظة في يوم واحد. أصيب 7 حالات جديدة بفيروس كورونا في الأفلاج، ويعد أعلى رقم سجلته المحافظة في يوم واحد. وفقا للمعلومات الواردة فإن الحالات التي تم تسجيلها اليوم في تقرير وزارة الصحة تعرضت للإصابة لمخالطة اجتماعية لحالات مصابة سابقة. وشددت وزارة الصحة على أهمية اتباع التعليمات وضرورة التقيد بالتباعد الاجتماعي الذي يعتبر حتى الآن هو العلاج الوحيد لمنع انتشار هذه الجائحة، حيث بلغ إجمالي الإصابات في الأفلاج حتى اليوم 33 إصابة منها 20 حالة نشطة 13 حالة تعافٍ.

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