بالفيديو.. جريان العمل على قدم وساق في مشروع "الرياض الخضراء"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثّق مقطع فيديو، جريان العمل على قدم وساق في مشروع "الرياض الخضراء"، الذي انطلق قبل رمضان، إذ تستهدف المرحلة الأولى زراعة 150 ألف شجرة وشجيرة.
ويعد مشروع الرياض الخضراء أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019، وتقوم عليها لجنة المشاريع الكبرى برئاسة السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
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