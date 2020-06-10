شكرا لمتابعة خبر عن انطلاق حملة ميدانية لتوعية أفراد العمالة الوافدة بالبروتوكولات الصحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انطلاق حملة ميدانية لتوعية أفراد العمالة الوافدة بضرورة اتباع البروتوكولات الصحية.

وأضافت، في بيان لها اليوم، أن الحملة تتم بالتعاون مع عدة جهات معنية ومنها وزارات الصحة والتجارة والخارجية والنقل والإعلام.

وأشارت إلى أن الهدف من الحملة توعية العمالة وإيصال المعلومات الوقائية من فيروس كورونا الجديد للوافدين في أماكن عملهم وتواجدهم.

ونوهت بأن الحملة تنطلق على 3 مراحل، وتستهدف العمالة وأصحاب المنشآت والمجتمع، مشددة على ضرورة تحفيز أصحاب العمل على تحمل مسؤوليتهم في التزام العمالة بالإجراءات الوقائية، والإفصاح في حال وجود أى حالات إصابة أو ظهور أعراض بحسب تصنيف وزارة الصحة.