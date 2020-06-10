شكرا لمتابعة خبر عن كسوف شمسي كامل بالمملكة في عام 2027 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن المملكة ستشهد ظاهرة كسوف الشمس، في عام 2027 م ولن تأتي هذة الظاهرة منفردة، بل يأتي خسوف للقمر قبل الكسوف بنحو أسبوعين أو بعده.

وتابع المسند بأن الكسوف القادم سبقه خسوف للقمر غير مرئي، يُدعى بالخسوف الكاذب (بمعنى سيدخل القمر منطقة شبه ظل الأرض، وهو غير ملفت للانتباه، ولا تقام له صلاة)، وذلك في 13 شوال 1441هـ.

واستعرض المسند في تغريدات له عبر حسابه بموقع تويتر، العديد من الأسئلة وإجابتها بشأن الكسوف الحلقي الذي تشهده المملكة يوم 21 يونيو الجاري.