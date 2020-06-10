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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، عن فتح تأكيد الرغبات في الاختبار التحصيلي⁩ الفترة الثانية. أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأربعاء، عن فتح تأكيد الرغبات في الاختبار التحصيلي⁩ الفترة الثانية. وأوضحت الهيئة، أن ذلك للفئات: - لم يتمكن من أداء أو إنهاء الاختبار التجريبي. Advertisements - لم يتمكن من إكمال الاختبار الفعلي. - لم تتوفر لديه التجهيزات التقنية. - لديه اختلاف تخصص. وفي السياق نفسه، أشارت الهيئة إلى أن مواعيد الفترة الثانية: التجريبي عن بعد: 17/6/2020؛ بينما الفعلي عن بعد: 24-25/6/2020؛ فيما المقرات المحوسبة 22 - 29 /6/2020، ويغلق التسجيل غدًا الخميس 11/6/2020 الساعة الرابعة عصرًا؛ لافتة إلى أن أنه للتسجيل عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــــا .

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