رحيل مؤسسة جمعية قطرة لرعاية الأيتام والأرامل في عنيزة

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الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى): توفيت فاطمة بنت صالح التركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية قطرة لرعاية الأيتام والأرامل بمحافظة عنيزة. توفيت فاطمة بنت صالح التركي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية قطرة لرعاية الأيتام والأرامل بمحافظة عنيزة. يذكر أن الراحلة قدمت الكثير من الأعمال الخيرية التى استهدفت مساعدة الأرامل والمطلقات. كما قامت بالتبرع بالطابق الأرضي من منزلها من أجل تخصيصه كمقر للجميعة، وتم تكريمها من قبل أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل.

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