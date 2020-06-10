شكرا لمتابعة خبر عن 4 مدن الأعلى إصابة بكورونا بالمملكة تتصدرها «الرياض» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): سجلت الرياض أعلى إصابات بفيروس سجلت الرياض أعلى إصابات بفيروس كورونا اليوم الأربعاء بـ1317 حالة لتكون على قائمة المدن الأعلى إصابة. وقالت وزارة الصحة بانه توزيعا لحالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المدن من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء. وكانت الرياض 1317 حالة، وجاءت بعدها جدة 460 ثم الهفوف 194 فالدمام 189.

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