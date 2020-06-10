شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على حقوق الطفل التي نصت عليها أنظمة المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح تطبيق تعريف الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة لحماية الطفل وحفظ حقه ، ومنها الإهمال في نظام حماية الطفل، ويقصد به إبقاء الطفل دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية، أو حجبها، أو عدم المحافظة عليها.

وتابع التطبيق أن من الإهمال أيضا عدم توفير حاجات الطفل الأساسية، وتشمل الحاجات الجسدية والصحية والنفسية والتربوية وما إلى ذلك.

وأوضح بأن الإهمال يقع تحته أيضا عدم استكمال التطعيمات، والتسبب في انقطاعه عن التعليم، ووجوده في بيئة قد تعرضه للخطر.

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