بالفيديو.. إستمرار الرحلات البحرية بين جازان وجزر فرسان مع تطبيق الإجراءات الإحترازية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو للرحلات البحرية بين جازان وجزر فرسان، والإجراءات الإحترازية المتبعة داخل العبارات خلال الرحلة وقبل إطلاقها. وثق مقطع فيديو للرحلات البحرية بين جازان وجزر فرسان، والإجراءات الإحترازية المتبعة داخل العبارات خلال الرحلة وقبل إطلاقها. واظهر مقطع الفيديو استمرار الرحلات البحرية ، وتطبيق الكشف على الركاب وارتدائهم الكمامة ، للحد من عدوى كورونا.

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