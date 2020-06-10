شكرا لمتابعة خبر عن انخفاض ملحوظ في عدد حالات الإصابة بكورونا بمكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): سجلت مكة المكرمة، انخفاضًا ملحوظًا في عدد حالات الإصابة بفيروس سجلت مكة المكرمة، انخفاضًا ملحوظًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية. ووصل عدد حالات الإصابة في مكة المكرمة 140 حالة لتأتي في المركز السادس بعد الرياض وجدة والهفوف والدمام والقطيف . وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3,717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، منها 1,317 حالة بالرياض.

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