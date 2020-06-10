شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 3717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3,717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، منها 1,317 حالة بالرياض.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1615 حالة تعافي و36 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 819 حالة وفاة.