شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان» توضح حالة تستحق فيها العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنه ‏تستحق العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه يستحق العامل المكافأة كاملة في حال تركه للعمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته.