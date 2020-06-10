شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان» توضح حالة تستحق فيها العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أنه تستحق العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه يستحق العامل المكافأة كاملة في حال تركه للعمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته.
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