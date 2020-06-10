شكرا لمتابعة خبر عن وفاة أول مؤذن في المملكة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقل الشيخ سالم مشوط العنزي، مؤذن مسجد صالح الفريجة في حي النظيم بالرياض، فجر الاثنين الماضي، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف نايف العنزي، نجل المؤذن تفاصيل الوفاة، إذ قال " بعد السماح بالصلاة في المساجد ورجوعها بعد تعليق احترازي دام 70 يوماً، خرج والدي لصلاة الفجر من الساعة الثانية منتصف الليل، شوقاً وحنيناً لرفع الأذن والصلاة بعد الانقطاع. وعاد إلى المنزل في الساعة 8 صباحاً، وكان يشعر بتعب وبارتفاع في درجة حرارته " .

وأضاف: " وبعد استمرار ارتفاع حرارته، زار مستشفى الحرس الوطني فتم عزله بسبب إصابته بفيروس كورونا"، متابعًا: " كان والدي رحمه الله يوصينا بدوام الصلاة والتسامح، ونحن نشعر بالألم على فراق والدنا، وعزاؤنا أنه كان من خيرة الناس ومن أطيبهم معاملةً وخلقاً، ونحن صابرون ومحتسبون فلله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار "؛ وفقًا للعربية نت.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، قد قدم تعازيه لأسرة المؤذن.