شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يجيب عن استيعاب العدد في كفارة اليمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اجاب الشيخ سعد الخثلان عن سؤال حول وجوب استيعاب العدد في كفارة اليمين، بأن يكونوا عشرة مساكينن بانه يجب استيعابه.
وقال الخثلان لابد ان يستوفي العدد كما جاء في كتابه العزيز الذى نص على أن كفارة اليمين هو اطعام العشرة مساكين.
وتابع الخثلان بأن اطعام ثلاثة أو أربعة لم تأتي في القرآن لأنه جاء بالنظر في العدد 10 مساكين.
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