شكرا لمتابعة خبر عن حملة مقاطعة ضد أحد مطاعم الدجاج الشهيرة إثر فصلها المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شن المواطنون، حملة هجوم شرسة على أحد مطاعم الدجاج الشهيرة؛ بسبب تعنتها مع الموظفين السعوديين وتفضيلها الأجانب.
وانتشر مقطع فيديو، لمهندس في المطعم يُدعى "حسام" يؤكد فيه أنه تم فصله بشكل تعنتي ومنعه من دخول مقر العمل.
ورفع المواطنون وسم لمقاطعة المطعم الشهير، فيما أكد آخرون أن إدارة الحساب على "تويتر" تقوم بحظر كل من يتساءل عن الأمر .
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