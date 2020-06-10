بالفيديو.. "الخثلان" يُنبه الذين يشعرون بالمشقة لصيام شهرين متتابعين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجّه الشيخ سعد الخثلان، رسالة إلى الذين يشعرون بالمشقة لصيام شهرين متتابعين في الكفارة المغلظة.
وقال "الخثلان" : " بعض العامة يقصد بقول ما استطيع بأن عليه مشقة، والمشقة لابد منها، فإذا أكد أنه صام رمضان فعلى الأغلب يستطيع صيام شهرين متتابعين " .
وأشار إلى أن "الشخص وقع في ذنب عظيم وهذه كفارته ويجب أن يُكفر عن الذنب" .
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