شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يُنبه الذين يشعرون بالمشقة لصيام شهرين متتابعين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجّه الشيخ سعد الخثلان، رسالة إلى الذين يشعرون بالمشقة لصيام شهرين متتابعين في الكفارة المغلظة.

وقال "الخثلان" : " بعض العامة يقصد بقول ما استطيع بأن عليه مشقة، والمشقة لابد منها، فإذا أكد أنه صام رمضان فعلى الأغلب يستطيع صيام شهرين متتابعين " .

وأشار إلى أن "الشخص وقع في ذنب عظيم وهذه كفارته ويجب أن يُكفر عن الذنب" .