شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. شرطة مكة ترصد مخالفات الإجراءات الاحترازية بالأسواق الشعبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

عملت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، على التواجد في الأسواق الشعبية لرصد المخالفات الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وكشفت مجموعة من الصور، عن تواجد شرطة مكة ميدانياً في الأسواق الشعبية؛ لرصد التجمعات وعدم الالتزام بالتباعد ولبس الكمامات، وتكدس العمالة في الشوارع والطرقات ومخالفتهم للإجراءات الاحترازية.

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