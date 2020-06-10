شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر للملك سعود بن عبدالعزيز حينما كان ولياً للعهد قبل 72 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف فيديو نادر عن لقطات تاريخية للملك سعود بن عبد العزيز –رحمه الله – حينما كان ولياً للعهد ، وذلك بعد عودته من رحلته الدبلوماسية بالولايات المتحدة. كشف فيديو نادر عن لقطات تاريخية للملك سعود بن عبد العزيز –رحمه الله – حينما كان ولياً للعهد ، وذلك بعد عودته من رحلته الدبلوماسية بالولايات المتحدة. وخلال الفيديو الذي تم بثه في عام 1367هـ ، تحدث عما رآه وشاهده في كاليفورنيا من تقدم في مجالات الري والبناء مؤكداً على ضرورة إعمار المملكة ونقل تلك التطورات إليها . كما تحدث عن حسن استقبال المسؤولين والشعب الأمريكي له ، قائلاً : رأيت منهم كل اكرام واحترام واتمنى لهم الفلاح والسرور .

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