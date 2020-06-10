شكرا لمتابعة خبر عن البحث على صياد مفقود قرب جزيرة قماح وفرسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):تتواصل حاليًا عمليات البحث عن صياد مفقود منذ يوم أمس، ويدعى محمد العامري.
وكشف مقربون من الصياد بعض المعلومات المتعقلة بشأن فقدانه، حيث أشاروا إلى أنه خرج يوم أمس للصيد قرب جزيرة قماح وفرسان.
وأضافوا أنه خرج بعد الظهر، وأن بعض الصيادين الآخرين عثروا على قاربه في عرض البحر، مرجحين أنه قفذ بعد أن تعطل محرك القارب، منوهين بأن الجهات المعنية لا تزال تبحث عنه.
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