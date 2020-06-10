شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية: المملكة تدين نية إسرائيل لضم أجزاء من الضفة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الخارجية، ‏الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، أن المملكة تدين نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة؛ حيث دعا المجتمع الدولي للتحرك وإدانة عدوانية إسرائيل.

‏وشدد الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة تطبيق القرارات الدولية بشأن فلسطين.

ومن جانبه، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمنظمة التعاون، كما أن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية مخالفة للقرار 2334، محذرًا من خطورة الانتهاكات الإسرائيلية على استقرار المنطقة.

وأوضح "العثيمين" أن الحفاظ على سيادة القانون الدولي يمثل عاملا حاسما في القضية الفلسطينية، مؤكدًا منظمة التعاون تدعم دعما مطلقا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، مضيفًا: " ‏العثيمين: متمسكون بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية " .