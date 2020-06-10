شكرا لمتابعة خبر عن "التجارة" تكشف حقيقة الإعلان عن برنامج استثماري للمواطنين من المنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة التجارة اليوم الأربعاء حقيقة إعلن تنفيذ الوزارة برنامج استثماري للمواطنين من المنازل . كشفت وزارة التجارة اليوم الأربعاء حقيقة إعلن تنفيذ الوزارة برنامج استثماري للمواطنين من المنازل . وأكدت الوزارة أن هذا الإعلان غير صحيح وأن الحساب المروج له ينتحل صفة مواقع إخبارية سعودية وصور سعودية محذرة من الإنسياق ورائه . وكان إعلان بهذا المحتوى قد تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي تحت إغراء الكسب السريع بينما يهدف للنصب على المواطنين .

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