شكرا لمتابعة خبر عن فتح الباب لاستمرار التأمين الطبي حتى في حالات تعثر السداد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، اليوم الأربعاء، إن استمرار وثيقة التأمين الصحي، في حال تعثر صاحب العمل في الوفاء بسداد الأقساط التأمينية، يتم بالاتفاق بين شركات التأمين وأصحاب العمل، على أن تلتزم شركات التأمين بإبلاغ المجلس بذلك.

وقرر المجلس تعليق العمل مؤقتاً بالفقرة (4/ب) من القسم الرابع، من وثيقة الضمان الصحي التعاوني التي تنص على أنه في " حال عدم سداد أي جزء من الاشتراك فإنّ الوثيقة لن تبقى سارية المفعول لمدة أطول من المدة التي يغطيها الجزء المسدد من الاشتراك " .

ويأتي ذلك ضمن المبادرات المتعددة التي يقدمها المجلس لتمكين القطاع التأميني من مواجهة تداعيات الفيروس المستجد، وللحفاظ على استقرار قطاع التأمين الصحي الخاص، وتمكين كافة أطراف العلاقة التأمينية.