بالأرقام.. خريطة توزيع إصابات كورونا الجديدة في المناطق والمحافظات والمدن

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد البالغ عددها 3717 حالة في المملكة، حيث تصدرت الرياض أعلى نسب الإصابة بـ 1317 حالة، تلتها جدة بـ 460 حالة، ثم الهفوف بـ194 حالة.

وجاءت باقي المدن كالتالي: (الدمام189، القطيف157، مكة المكرمة140، المدينة المنورة 127، الطائف127، الخبر103، الدرعية63، المزاحمية55، الظهران52، أبها50، المبرز47، حائل42، الجبيل41، وادي الدواسر34، العيون33، صفوى33، بريدة31، الخرج28، ينبع24، حوطة بني تميم23، راس تنورة21، بيش21، جازان20، نجران17، تبوك17، خميس مشيط16، ووادي بن هشبل16).

وبحسب «متحدث الصحة» توزعت باقي الحالات كما يلي: (أحد رفيدة15، السليل11، الجفر10، صبيا10، حفر الباطن8، الرس6، ثادق6، محايل عسير5، الزلفي5، رويضة العرض5، شقراء5، الحرجة4، العيدابي4، الدائر4، الليث4، المجمعة4، عنيزة3، القوز3، السحن3، قيا3، تنومة3، صامطة3، ضرماء3، حريملاء3، المخواة2، رياض الخبراء2، سراة عبيدة2، سبت العلاية2، النعيرية2، أبوعريش2، الدرب2، فرسان2، شرورة،2 القويعية2، وتمير2).

فيما سجلت حالة واحدة في كل من (العقيق والقرى والعلا والبدائع والبكيرية وعيون الجواء وعقلة الصقور والمظيلف والقنفذة والقريع والخرمة وظلم ورنية والنماص وظهران الجنوب وبيشة وسلوى وبقعاء والريث وأحد المسارحة ورابغ والكامل وحبونا وعرعر وعفيف والأرطاوية والدلم والحريق).

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3717 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 112288، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 77954، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 819 حالة، وتم تسجيل 36 حالة وفاة، و1615 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأصدرت وزارة الصحة دليلًا إرشاديًّا حول كيفية حماية الإنسان نفسه من فيروس كورونا الجديد «كوفيد19»، وذلك عند الخروج من المنزل والذهاب إلى العمل والمسجد أو زيارة كبار السن أو الذهاب إلى التسوّق وغيرها.

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وتناول الدليل الذي نشرته «الصحة» عبر منصتها التوعوية «عِشْ بصحة» وحسابها في تويتر [email protected] توصيات عامة تضمنت تجنب الآخرين والاتصال في الرقم 937 عند مخالطة حالة أو ظهور أعراض ومنها الكحة والحرارة وضيق في التنفس، إضافة إلى أهمية لبس الكمامة القماشية والحرص على نظافة اليدين وغسلهما بالماء والصابون لمدة 40 ثانية أو استخدام معقم اليدين.

ويمكن الاطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي:

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