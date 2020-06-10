إجراءات التقديم لدورة تأهيل الضباط بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية، عن فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (50) للعمل في أحد القطاعات الأمنية بعد التخرج.

وأوضحت كلية الملك فهد الأمنية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن القبول سيكون لحملة الشهادة الجامعية «بكالوريوس» وفق التخصصات التي تتطلبها طبيعة العمل في القطاعات الأمنية من خريجي العام الدراسي (1439-1440) والعام الدراسي (1440-1441).

ومن شروط القبول وضوابطه وفقًا لكلية الملك فهد الأمنية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ: ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

2- ألا يزيد عمره عند بداية العام الدراسي بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن 27 سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم 30 سنة.

3- أن يكون المتقدم لائقًا طبيّا وسليمًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية.

4-أ ن يكون حائزًا على المؤهلات النظامية للتخصصات المطلوبة وبتقدير لا يقل عن جيد، وأن يتم معادلة الشهادات من وزارة التعليم بالنسبة لخريجي الجامعات غير السعودية.

5- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

6- أن يجتاز جميع الاختبارات للمفاضلة بين المتقدمين.

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7- ألا يكون متزوجًا بأجنبية.

8- ألا يكون المتقدم قد عُيِّن على وظيفة حكومية خاضعة للخدمة المدنية أو العسكرية.

9- أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

وأكدت كلية الملك فهد الأمنية أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين لإدخال طلب بدء الالتحاق من خلال بوابة التوظيف بوزارة الداخلية اعتبارًا من يوم الأربعاء 18/10/1441هـ الساعة العاشرة صباحًا، وسيغلق باب التسجيل يوم الثلاثاء 24/10/1441هـ الساعة 10 صباحًا..

للتسجيل (اضغط هنا).

وأوضحت كلية الملك فهد الأمنية أنه سيتم لاحقًا الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئيًّا عبر إرسال رسالة نصية إلى جوال المتقدم، وعلى المتقدمين متابعة منصة أبشر التوظيف بوزارة الداخلية ووسائل التواصل الرسمية.

وعلى طالب القبول الحرص على تسجيل كافة البيانات المطلوبة في منصة أبشر التوظيف بكل دقة. ويتحمل الطالب مسؤولية صحة تلك البيانات. وللجهة المختصة الحق في استبعاد الطلبات غير المكتملة أو التي المُحمَّلة ببيانات غير صحيحة، وفقًا لكلية الملك فهد الأمنية.

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