بالخوذات الذكية.. «أمانة الشرقية» ترصد مصابي كورونا في الأسواق والأماكن العامة

بدأت أمانة المنطقة الشرقية، باستخدام الخوذات الذكية القادرة على رصد درجة الحرارة لجميع الأشخاص وفرز من يلاحظ ارتفاع درجة حرارته، في المواقع العامة والأسواق وغيرها من أماكن التجمع، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد 19.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أنه تم استقطاب الخوذات الذكية بهدف رصد العلامات الحيوية ويمكن لهذه الخوذات قياس درجة الحرارة من على بعد خمسة أمتار عن طريق الإشعاع الحراري، وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة، كما تصدر الخوذة إنذارًا في حالة رصد أي شخص مصاب بالحمى.

وأشار إلى أنه تم تدريب عدد من منسوبي الأمانة على استخدامها في عدد من المواقع الحيوية والتجارية وأسواق النفع العام، بهدف توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة الصحية جنبًا إلى جنب مع الإجراءات المتبعة في المراكز التجارية.

وبين المهندس الجبير أنه في حال وجود شخص يعاني ارتفاعًا في درجة الحرارة يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة، وإبلاغ الجهات الصحية لاستكمال اللازم، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا حرص الأمانة على الاستفادة من جميع الخبرات والأجهزة ذات التقنية العالية المتاحة لاستخدامها، ضمن إجراءاتها الوقائية المتبعة للحد من انتشار الفيروس.

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