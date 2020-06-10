هيئة تقويم التعليم تطبق 12 إجراء احترازيًا في تنفيذ الاختبارات بالمقرات

للحدّ من الإصابة بفيروس كورونا المستجد..

طبّقت هيئة تقويم التعليم والتدريب العديد من الإجراءات الاحترازية، استعدادًا لتنفيذ الاختبارات في المقرّات المحوسبة، وذلك للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ونشر الحساب الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب عبر «تويتر» الإحصائيات والأرقام والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بخصوص الاختبار التحصيلي: - تشغيل جميع المقرات المحوسبة في المملكة وعددها 130. - خفض الطاقة الاستيعابية للمقرات إلى 50% لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد. - بلغ إجمالي عدد المتقدمين للاختبار التحصيلي 47683 في جميع المقرات المحوسبة. - تواجد 436 موظفًا في مقرات الاختبار المحوسبة لخدمة الطلاب وتطبيق الإجراءات الوقائية. - إعداد دليل تشغيل المقرات المحوسبة في ظل أزمة كورونا وإرساله لجميع الموظفين. - عقد ورشة تدريبية لمناقشة دليل تشغيل المقرات المحوسبة وتوضيح آلية العمل والاحتياطات اللازمة. - عقد ورشة لتدريب مشرفي مقرّات الاختبارات حول الأمن والسلامة والتدابير الوقائية. Advertisements - تنظيف وتعقيم المقرّات المحوسبة قبل حضور الطلبة وطوال فترة عمل المقرات. - إرسال ما يقارب 200 ألف كمامة و200 ألف قفاز و5000 معقّم للمقرات. - الانتهاء من وضع الملصقات الأرضية لترك مسافات بين المتقدمين، وكذلك المنشورات التوعوية. - وضع مسافات داخل القاعة وفي أماكن الانتظار. - إرسال رسائل نصية توعوية قصيرة للطلاب. اقرأ أيضًا: إلغاء الاختبار التحصيلي لبعض الطلاب.. و«تقويم التعليم»: سنبلّغ الجهات الرسمية هيئة تقويم التعليم : 203 آلاف طالب يكملون الاختبار التحصيلي عن بُعد بنجاح

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