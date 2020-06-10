«صحة المدينة» تنعى الممرضة نجود الخيبري ضحية فيروس كورونا

نعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الممرضة نجود خليل الخيبري التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ حيث كانت تتلقى العلاج في العناية المركزة بمستشفى أحد بالمدينة المنورة.

وقالت صحة المدينة المنورة: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى صحة المدينة المنورة الزميلة نجود خليل الخيبري من منسوبي التمريض بصحة المنطقة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ونتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

وأوضح متحدث صحة المدينة مؤيد أبو عنق، أنّ الممرضة نجود الخيبري أمضت في خدمة التمريض أكثر من 18 عامًا عملت خلالها بمركز صحي الدويمة وقباء والعوالي، وبعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا تم تنويمها بمستشفى أحد لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، ولكن وافتها المنية مساء يوم أمس.

وسيطر الحزن على أهالي منطقة المدينة المنورة بعد وفاة الممرضة نجود الخيبري، التي كانت تعمل في أحد المحاجر الصحية لمعالجة مرضى فيروس كورونا ضمن أبطال صحة المدينة المنورة، وبحسب زميلاتها كانت الخيبري مثالًا في الإخلاص والتفاني في العمل وحسن الخلق مع الجميع.

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وتوفيت الممرضة نجود خليل الخيبري، أمس الثلاثاء، إثر إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونعت الجمعية السعودية للتمريض وجميع منسوبيها وأعضائها، بطلة التمريض الراحلة، متقدمين بخالص العزاء لأسرتها.

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