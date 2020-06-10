بالأرقام.. متحدّث حساب المواطن يعلن شرائح وفئات المستفيدين من دفعة يونيو

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أن 46% من إجمالي المستفيدين من دعم شهر يونيو تحصّلوا على الاستحقاق الكامل.

وأوضح سلطان القحطاني أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 725 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون ربّ أسرة مشكلين ما نسبته 60%.

وبلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأفاد سلطان القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلين 44%.

وأوضح أن التغيير في عدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة بلغ ما نسبته - 0.03%.

وبيّن سلطان القحطاني أنه تم مؤخرًا الربط إلكترونيًّا مع جهات حكومية جديدة إضافة إلى الجهات السابقة بهدف رفع كفاءة الدعم، وضمان توجيهه بشكل فعّال للفئات الأكثر استحقاقًا.

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وأودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثون 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع.

وبحسب سلطان القحطاني، بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال.

وبذلك يصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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