المرور والدفاع المدني يحذران من 6 أشياء تهدد سلامة المركبات في الصيف

تفاديًا لتفاعلها مع درجة الحرارة المرتفعة

حذر الحساب الرسمي للمرور السعودي من تأثير ارتفاع درجة حرارة الجو على المركبة، ناصحًا بضرورة خلوها من المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة، تفاديًا لوقوع الحريق، وأكد الحساب الرسمي للمرور أنها تشمل: - العطور. - معقمات اليدين. - عبوات الغاز. - العبوات المضغوطة. Advertisements - البطاريات وبنوك الطاقة. - الولاعة. بدوره، أشار الحساب الرسمي للدفاع المدني، إلى أن جميع تلك المواد المذكورة يمكن أن تسبب انفجارًا، عدا المعقم فمن الممكن أن يسبب اشتعال النار في أجزاء من المركبة، مشيرين إلى ضرورة وجود طفاية حريق بالمركبة. اقرأ أيضًا: «المرور»: 5 ضوابط لتجنّب مخالفة الالتفاف لليمين عند الإشارة الحمراء «المرور» يجدد تذكير قائدي المركبات والمارة: المسافة الآمنة ضرورة

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