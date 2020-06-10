التنمية الاجتماعية تعقد جلسات الصلح عبر الاتصال المرئي بعسير

للحد من حالة التكدس والازدحام داخل الإدارات
باشر فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، ممثلًا في إدارة التسوية الودية، جلسات الصلح في القضايا العمالية عن طريق الاتصال المرئي عبر نظام «webex Meet».
وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة هادي بن عايض الشهراني؛ أن هذه المبادرة تأتي ضمن آلية التطوير في رفع كفاءة إدارة التسوية الودية، من أجل التسهيل على أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص، والحد من حالة التكدس والازدحام داخل الإدارات للحفاظ على صحتهم وضمان التباعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه الجلسات الافتراضية تتم بشكل مباشر بحضور أطراف النزاع عن بعد. وفي حالة وصول طرفي النزاع إلى تسوية ودية يتم إصدار قرار مصالحة واجب التنفيذ. أما عند عدم التوصل إلى تسوية ودية بين الأطراف فيتم إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية بحكم الاختصاص ومتابعة باقي الإجراءات لديها.
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