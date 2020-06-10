«الحصيني»: انحسار الحالة الماطرة في منطقتين.. ورياح مغبرة على طول الساحل الغربي

توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، انحسار الحالة الممطرة نواحي مناطق عسير وجازان، ونشاطًا للرياح؛ حيث تكون من متوسطة إلى شبه قوية مع غبار على طول الساحل الغربي.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع اليوم الأربعاء انحسار الحالة الممطرة نواحي مناطق عسير وجازان خاصة المرتفعات وعلى سلطنة عمان والإمارات العربية واليمن، ومتوقَّعَة أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة».

وأضاف: «متوقع نشاط الرياح من متوسطة إلى شبه قوية على طول الساحل الغربي والشمالية وجنوب الشرقية مع غبار».

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق «مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية». فيما تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا وفرصة هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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